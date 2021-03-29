شاهد: مسيرة غاضبة في بيروت تنديدا بحالة الجمود السياسي في لبنان

خرج المئات من المحتجين الأحد في مظاهرة قادها الحزب الشيوعي اللبناني تنديدا بحالة الجمود السياسي الذي طغى على المشهد في البلاد.
الأمواج الهادرة من الجماهير الغاضبة لم يردعها الخوف من كورونا ولا انشغالُها بمجابهة ظروف الحياة الصعبة في ظل أزمة أتت على ما تبقى من اقتصاد لبنان الرازح تحت وطأة انهيار العملة التي فقد 90% من قيمتها أمام الدولار وشح السيولة والدين العام الذي فاقت نسبته 150 % من الناتج الوطني الخام حسب أكثر التقديرات تفاؤلا.
ويبقى اللبنانيون دون حكومة منذ عدة أشهر يترنحون بين وزراء تصريف أعمال لا يملكون الكثير من الأوراق وحكومة قيد التشكيل بزعامة سعد الحريري وسط التجاذبات السياسية والطائفية والحسابات الدولية.
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