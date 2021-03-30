شاهد: بريطانيون يرسمون جدارية لإحياء ذكرى ضحايا كوفيدـ19 في لندن

بدأت مجموعة بريطانية تنظم حملات لثكلى العائلات رسم حوالي 150 ألف قلب مرسومة باليد على جدار، مقابل لمبنى البرلمان البريطاني في لندن، ليكون ذكرى تكرم ضحايا جائحة كوفيدـ19. ودعت المجموعة المنظمة للتظاهرة إلى إجراء تحقيق عام بشأن تعامل الحكومة مع الوباء. وقد حضر زعيم حزب العمال كير ستارمر المناسبة لمشاهدة القلوب، وقال إن المناسبة تذكير بأنه ينبغي التعبير وإعلاء الصوت، نيابة عن الذين فقدوا شخصا ما.
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