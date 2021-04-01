خرج العشرات من المتظاهرين في ميانمار واضعين طلاءً أحمر في إشارة إلى العنف الدموي الذي تشهده المظاهرات ضد الانقلاب العسكري في البلاد.
وقُتل أكثر من 535 متظاهراً خلال المظاهرات اليومية الدائرة ضد السلطة العسكرية في ميانمار التي أطاحت بحكومة أونغ سان سو تشي في الأول من فبراير – شباط الماضي.
وحذرت الأمم المتحدة من نشوب "حرب أهلية" و"حمام دم وشيك" جرّاء الوضع السياسي في ميانمار.
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