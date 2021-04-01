نشرت السلطات الأمريكية فيديو لواقعة مرعبة تم خلالها تهريب طفلتين من الإكوادور إلى الولايات المتحدة عبر إلقائهم من فوق السور الحدودي مع المكسيك.

ويُظهر الفيديو وقوع طفلتين من على ارتفاع أكثر من أربعة مترات قبل أن يهرع حرس الحدود بنقلهم إلى المستشفى لعلاجهم من الإصابات الناتجة عن ذلك.

وقالت رئيسة دورية قطاع إلباسو الحدودي غلوريا شافيز إنها "شعرت بالذهول من الطريقة التي أسقط بها هؤلاء المهربون بوحشية أطفالا أبرياء من حاجز حدودي يبلغ ارتفاعه 14 قدماً".