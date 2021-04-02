شاهد: برج "تيلوك إنتان" المائل في ماليزيا وجهة تاريخية تستقطب آلاف الزوار

يعد برج "تيلوك إنتان" المائل من أبرز المعالم السياحية في ماليزيا ويقع تحديدا بمدينة تيلوك إنتان بولاية بيراك.

هذا البرج كانت الفيضانات سببا في إعطائه هذا الشكل وتحوله إلى وجهة سياحية شهيرة، لكن هذا الصرح الضخم لا يتشابه كثيرا مع برج بيزا الشهير الموجود في إيطاليا.

يبلغ ارتفاع البناء 25.5 مترًا (83 قدمًا) وقد شُيد من الطوب وفق هندسة معمارية على الطراز الصيني في القرن التاسع عشر خلال الحقبة الاستعمارية.

يتوافد الآلاف من الزوار إلى المكان لالتقاط الصور قرب المبنى التاريخي الذي يعتبر شاهدا على التراث الماليزي.

يقول هشام ساهاك، الحارس المسؤول عن البرج "تم تركيب ساعة البرج في عام 1895، يبلغ عمرها حوالي 125 عامًا، وهي لا تزال تعمل".