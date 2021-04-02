شاهد: الآلاف يحتشدون لحضور حفل اتضح أنه "كذبة أبريل" والشرطة البلجيكية تتدخل

فرقت الشرطة البلجيكية حشدا يضم آلاف المواطنين الذين تجمعوا في حديقة في بروكسل الجمعة لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أساس أنه دعابة في يوم كذبة أبريل/نيسان في الأول من الشهر الحالي.

وهاجمت الشرطة المكان مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتشدين، وإجبارهم على إخلاء المكان واحترام قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات التي اتخذتها السلطات والتي تحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص في الهواء الطلق لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

الإعلان الذي تم نشره عبر موقع فيسبوك عن الحفل المزيف أشار إلى مشاركة مجموعة من منسقي الأغاني المشهورين، مما أدى إلى توافد الآلاف إلى المكان للاستمتاع وحضور الحفل.