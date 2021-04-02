شاهد: الآلاف يحتشدون لحضور حفل اتضح أنه "كذبة أبريل" والشرطة البلجيكية تتدخل

فرقت الشرطة البلجيكية حشدا يضم آلاف المواطنين الذين تجمعوا في حديقة في بروكسل الجمعة لحضور حفل موسيقي مزيف تم الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أساس أنه دعابة في يوم كذبة أبريل/نيسان في الأول من الشهر الحالي.
وهاجمت الشرطة المكان مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتشدين، وإجبارهم على إخلاء المكان واحترام قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بالاجراءات التي اتخذتها السلطات والتي تحظر التجمعات لأكثر من أربعة أشخاص في الهواء الطلق لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
الإعلان الذي تم نشره عبر موقع فيسبوك عن الحفل المزيف أشار إلى مشاركة مجموعة من منسقي الأغاني المشهورين، مما أدى إلى توافد الآلاف إلى المكان للاستمتاع وحضور الحفل.
No Comment المزيد من
المسيحيون يحيون الجمعة العظيمة في القدس مع قرب العودة للحياة الطبيعية
شاهد: حيوانات السرقاط وقرود السنجاب في رحلة بحث عن بيض الفصح بحديقة حيوانات لندن
شاهد: الحيتان الرمادية في شمال المكسيك تومئ بعودة موسم السياحة البحرية
مواجهات بين مؤيدي ومعارضي بولسونارو بذكرى الانقلاب العسكري في البلاد
شاهد: تهريب أطفال إلى الولايات المتحدة بإلقائهم من أعلى الجدار الحدودي
شاهد: "دموع من الدماء" في مظاهرات ضد انقلاب ميانمار
شاهد: فنزويليون يسيرون في موكب ديني حاشد في أسبوع الآلام رغم كورونا
فيديو: صانع حلوى في روما الإيطالية يحوّل متجره إلى ما يشبه المعرض الفني
فيديو: عاصفة ثلوج ربيعية تفاجئ سكان مدينة روسية ساحلية
حيوانات الرنة تحوم في رقصة دائرية لحماية الإناث والأشبال من الحيوانات المفترسة
شاهد: سكان طوكيو يحتفلون بموسم تفتح أزهار الكرز بعد رفع حالة الطوارئ
سكان هندوراس يحتفلون بصدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق الرئيس في قضية تهريب المخدرات
شاهد: جامعو المخلفات ينتظرون رزقهم في "بحر" من النفايات بالهند
شاهد نقل جرحى ومصابين من ميانمار عبر نهر سالوين للعلاج في تايلاند
فيديو: طلاب جزائريون يمشون في مسيرة ويطالبون بإطلاق سراح سجناء الرأي