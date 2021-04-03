شاهد: تدمير مشروع إسكان كامل في إطار تجديدات عمرانية في فرنسا

شهدت مدينة ليون الفرنسية تدمير مبنى إسكاني ضخم استعداداً للمرحلة الثانية من التجديدات العمرانية التي تشهدها منطقة فينيسيو. واستوى مبنى "مونموسو" العملاق بالأرض في غضون ثواني من تفجيره. وتستمر أعمال التجديد في المنطقة منذ عام 2005.