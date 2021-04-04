شاهد: مصر تنقل 22 مومياء فرعونيّة ملكية إلى المتحف الجديد في "موكب مهيب"

نُقلت 22 مومياء فرعونيّة ملكيّة مساء السبت من المتحف المصري في ميدان التحرير وسط القاهرة إلى "المتحف القومي للحضارة المصرية" في الفسطاط جنوب العاصمة.
وقرابة الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (18,30 بتوقيت غرينتش)، وصل موكب المومياوات إلى مقرها الجديد في المتحف القومي للحضارة المصرية. ورافق المومياوات 60 دراجة نارية و150 حصانًا وفرقة موسيقيّة من وزارة الدّفاع، حسب السلطات.
وبُثّ العرض مباشرةً على التلفزيون المصري وعبر تويتر. وتصدّر هاشتاغ #موكب_المومياوات_الملكيّة المواضيع العالميّة الأكثر سخونة على الشبكة الاجتماعيّة.
وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للملوك، قبل أن يستقبلهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وضمّ الموكب 22 مومياء فرعونية، بينها مومياوات 18 ملكا و4 ملكات، أشهرهم رمسيس الثاني وحتشبسوت. وتقدّمت الخيول الموكب عند تحرّكه وسط أضواء زرقاء وبيضاء مبهرة من أمام المتحف المصري في ميدان التحرير الذي أعيد تخطيطه وافتتاحه لهذه المناسبة وتم تزيينه بمسلة فرعونية في وسطه أحيطت بأربعة كباش فرعونية نقلت خصيصاً من الأقصر.
ونقلت المومياوات فوق عربات زيّنت على الطراز الفرعوني ونقشت عليها رسوم فرعونية. وينتمي الملوك والملكات إلى الأسر الفرعونية الممتدة من السابعة عشرة إلى العشرين.
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