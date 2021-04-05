الرئيس الفلسطيني يتجه إلى ألمانيا لـ"إجراء فحوصات" ولقاء المستشارة ميركل

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية الإثنين متجها إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية" ولقاء المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل على ما أفاد مصدر في مكتبه.

وأوضح المصدر "إن الرئيس عباس غادر إلى ألمانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية". وحطت مروحية أردنية في المقاطعة مقر الرئيس عباس في رام الله في الضفة الغربية، واقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا من دون المرور برا عبر الحدود الإسرائيلية.

وكان عباس (86 عاما) أمضى اسبوعين في مستشفى بالقرب من رام الله قبل أكثر من عامين إثر إصابته بالتهاب رئوي، وأكد المصدر أن عباس سيمضي ثلاثة أيام في المانيا ويعود الى الأراضي الفلسطينية الخميس. وتأتي هذه الزيارة في وقت تراجعت فيه شعبية عباس في استطلاعات الرأي.

أصدر عباس في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي مرسوما حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو، والرئاسية في 31 تموز/يوليو.

وتشهد حركة فتح التي يرأسها انقسامات. فقد أقصي عنها القيادي ناصر القدوة لانتقاده الطبقة الفلسطينية الحاكمة وإعلانه نيته خوض الانتخابات منفردا. وحصل القدوة على دعم البرغوثي القيادي الكبير في فتح المسجون في إسرائيل.

ووافقت اللجنة الانتخابية على 36 قائمة للانتخابات التشريعية.

وتعود الانتخابات الرئاسة الفلسطينية الأخيرة إلى العام 2005 وفاز بها عباس تبعتها في السنة التالية انتخابات تشريعية فازت بها حركة حماس وأدت إلى مواجهات بين المعسكرين.

وبنتيجة هذه المواجهات سيطرت حركة حماس على قطاع غزة، فيما تسيطر حركة فتح على الضفة الغربية.

وهذه المرة الثالثة التي يغادر فيها عباس الاراضي الفلسطينية منذ بدء وباء كوفيد-19 في آذار/مارس 2020.

وأجرى عباس الأحد اتصالا مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أعلن فيه "وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة" على ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا).