وكالة الأدوية الأوروبية "لم تصل بعد إلى استنتاج" حول لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء أنها ما زالت تدرس احتمال وجود علاقة بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلّط دم نادرة، وذلك إثر تأكيد مسؤول في الوكالة وجود صلة.

وجاء في بيان أرسلته الوكالة الأوروبية إلى فرانس برس أن لجنة السلامة التابعة لها ومقرها في أمستردام "لم تصل بعد إلى استنتاج والمراجعة جارية حاليا"، وأضافت أنه من المتوقع أن تصدر قرارها الأربعاء أو الخميس.

وكان مسؤول إستراتيجية اللقاحات في وكالة الأدوية الأوروبية ماركو كافاليري أكد وجود "صلة" بين لقاح أسترازينيكا وحالات تجلط الدم التي لوحظت بعد أخذه.

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة إل مساجيرو الإيطالية نشرت الثلاثاء أنه "يمكننا الآن أن نقول ذلك، من الواضح أن هناك صلة مع اللقاح. ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا".

وتابع "ما زال يتعين علينا فهم الكيفية التي يحدث بها ذلك".

من جانبها، أكدت شركة أسترازينيكا في آذار/ مارس أن "لا دليل" على تسبب اللقاح في زيادة مخاطر الإصابة بالتجلط، وأكدت السبت أن "سلامة المرضى" هي "أولويتها الرئيسية".