شاهد: الطهي على نيران الحمم البركانية في أيسلندا

انفجرت فوهة بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا منذ عشرة أيام إلا أن حممه البركانية ما زالت تغطي بقاع المنطقة المحيطة به حتى الآن.
وخرج الآلاف من الأيسلنديين إلى المنطقة للاستمتاع برؤية تلك الحمم بل وقام البعض بالطهي وإعداد المشروبات الساخنة فوقها مع توخي الحذر من عدم الاقتراب منها أكثر من اللازم.
وكان البركان في حالة سبات لمدة 800 عاماً قبل أن يعود للانفجار منذ 17 عاماً.
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