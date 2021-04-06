شاهد: عروض الشارع تساعد شوارع باريس على`` "إعادة بعث الأمل والحياة "

يقدم الموسيقيون والمغنون عروضهم في شوارع باريس على الرغم من القيود الصحية التي تحظر التجمعات والتدخلات المتكررة للشرطة، لإسعاد الجماهير التي تواجه نقصًا في الأحداث الثقافية. يقول أحد المتفرجين "نشعر بأننا على قيد الحياة عند حضور هذه العروض". ومنذ حوالي ثمانية أشهر، لا تزال المتاحف وقاعات السينما والمسارح مغلقة في فرنسا جراء القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وتعيش فرنسا منذ عدة أسابيع على وقع تشديد الإجراءات كانت آخرها فرض إغلاقا شاملا منذ بداية الأسبوع الجاري.
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