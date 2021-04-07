أحيا الرئيس الرواندي بول كاغامي يوم الأربعاء ذكرى الإبادة الجماعية التي وقعت عام 1994 ضد عرق التوتسي وذلك خلال حفل رسمي في كيغالي.

وانزلقت رواندا في أعمال عنف قُتل فيها حوالي 800 ألف من التوتسي والهوتو المعتدلين على يد غالبية سكان الهوتو على مدى 100 يوم في أسوأ إبادة جماعية في التاريخ الحديث.

واجتاحت المذابح، التي ارتُكبت في الغالب على يد عصابات تحمل المناجل، رواندا وقتلت مجموعات من الناس في منازلهم ومزارعهم حيث لجأوا للحماية إلى الكنائس والمدارس.