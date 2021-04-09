شاهد: شركة صينية للتكنولوجيا تطور كلابا ألية للحراسة والتنزه

إنه سريع، يطيع الأوامر ولا يترك مفاجآت غير سارة على الأرض. الكلب ألفا الروبوت يجسد ظاهرتين أصبحتا الأحب لدى الصينيين، الحيوانات الاليفة والتكنولوجيا. يستخدم الكلب الالي عالي التقنية المستشعرات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي "للسماع" و"الرؤية" بيئته، كما يمكن حتى اصطحابه للتنزه.