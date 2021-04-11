فيديو: ناشطون فرنسيون يدعون إلى فرض ضرائب على الأثرياء و"المستفيدين" من الوباء

نظم ناشطون من حركة العدالة العالمية "أتاك" عرضاً للملصقات في محطة مترو بيرسي في باريس لتسليط الضوء على عدم المساواة المتزايد الذي يسببه وباء كوفيد-19. واستغل الناشطون العرض لتكرار دعوة الجمعية فرض ضرائب على أثرى الناس، وعلى الشركات متعددة الجنسيات التي حققت ثروات هائلة خلال الإغلاقات المتكررة..
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