"إبقوا في منازلكم ..الأوبرا قادمة إليكم" .. بعد أن تسبب فيروس كورونا الجديد بإغلاق المسارح وإلغاء جميع الحفلات الموسيقية والبرامج الثقافية في مختلف أنحاء فرنسا منذ أشهر عدة، وإثر حالة الإغلاق التي فرضتها السلطات مجددا لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، قررت مجموعة "ميزو سوبرانو فيونا ماك غراون" تنظيم حفلات موسيقية منزلية لعدد صغير من عشاق الأوبرا في باريس وضواحيها.
وقامت بنقل السهرات الموسيقية إلى غرف معيشة الناس، الذين وجدوا أنفسهم مرة جديدة مجبرين على البقاء في بيوتهم لمدة أربعة أسابيع واتباع قيود مشددة في بلد يعد في الوقت الحالي من أكثر البلدان تأثرا بالجائحة.
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