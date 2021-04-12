شاهد: سكان جزيرة فرنسية يتحدون كورونا ويخرجون لمشاهدة انفجار بركان "بيتون دي لا فورني"

في تحد للإجراءات المشددة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في جزيرة ريونيون الفرنسية والتي تعتبر واحدة من أكثر أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا تأثرًا بالوباء، خرج العشرات من سكان الجزيرة لمشاهدة بركان "بيتون دي لا فورنيز" الذي انفجر للمرة الأولى خلال هذا العام.
وقام البعض منهم بنصب الخيم على مقربة من مكان وقوع الانفجار للاستمتاع بمشاهد النوافير العملاقة من الحمم البركانية وهي تندفع نحو السماء ليلا.
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