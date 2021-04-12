شاهد: انفجار بركان في جزيرة سانت فنسنت

غطى الرماد جزيرة سانت فنسنت حيث كان الهواء مشبعا بالكبريت غداة سلسلة من الانفجارات البركانية التي أجبرت آلاف السكان على الهرب في حالة هلع من هذه المنطقة الواقعة في جزر الهند الغربية الصغيرة. وبدأت سحابة الرماد الكثيفة التحرك شرقا على بعد 175 كيلومترا، مقتربة من جزيرة باربادوس المجاورة حيث دعي السكان إلى البقاء في بيوتهم، حسب وكالة الكاريبي لحالات الطوارئ.