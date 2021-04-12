شاهد: روسيا تطلق عشرات المجسمات لصواريخ فضائية احتفاءً بذكرى رحلة يوري غاغارين

بحضور آلاف المتفرجين، أطلقت عشرات المجسمات المصغرة لصواريخ فضائية فوق قلعة بطرس وبولس في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية احتفالا بالذكرى السنوية الستين لرحلة يوري غاغارين، أول رائد فضاء على الأرض.
في 12 أبريل/نيسان 1961، قام رائد الفضاء السوفيتي يوري غاغارين بأول رحلة إلى الفضاء الخارجي على متن السفينة فوستوك 1. وحتى يومنا هذا يعتبر غاغارين بطلاً قومياً في روسيا ورمزًا للهيمنة السوفيتية في عالم الفضاء.
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