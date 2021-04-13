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شاهد: استمرار ثوران بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا وتشكل ثلاث فوهات جديدة

بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على ثورانه، بات بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا ينفث ضعف كمية الغاز الملوث للجو التي كان ينتجها عندما بدأ نشاطه في 19 آذار/ مارس.

وتشكلت ثلاث فوهات جديدة في الرابع والخامس والعاشر من نيسان/ أبريل. وأصبحت الفوهات البركانية الأربعة ممتدة الآن على طول خط يبلغ كيلومترًا تقريبًا.

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