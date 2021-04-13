فيديو: "التعشير الحجازي" رقصة تتوارثها الأجيال السعودية حتى اليوم

يُعرف فن التعشير الحجازي بكونه رقصة تقليدية تعود لأهالي محافظة الطائف الواقعة غرب المملكة العربية السعودية. ويمسى باسم رقصة الحرب القديمة وهي أشبه ما يكون بالعرض العسكري.

يأخذ كل مشارك في أداء الرقصة سلاحا ناريا يُعرف باسم "المقمع" من شاحنة قريبة، لحشوه بحذر بالبارود قبل أن يتقدم إلى وسط الساحة لإظهار مهاراته الاستعراضية.

ويقف عشرات المتفرجين بينهم نساء وأطفال بالقرب من الساحة في مقهى "بن سلمان" في منطقة الهدا في الطائف، بينما جلس البعض في خيم في المقهى لمشاهدة الاستعراض.

ويمكن لشخص واحد أو أكثر ممارسة هذه الرقصة، ويؤديها العارض وهو يحمل سلاح المقمع الذي يحشى بالبارود ويتحول إلى لهب تحت أقدام المؤدي عندما يقفز إلى الأعلى. وكانت هذه الرقصة تمارس من قبل المحاربين القدامى لبث الثقة والحماسة قبل البدء بالمعركة.