تجددت ليل الثلاثاء المواجهات بين رجال الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر شرطة بروكلين في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بعد مقتل الشاب الأسود داونت رايت البالغ من العمر 20 عامًا يوم الأحد.

وبعد أن نشرت شرطة بروكلين لقطات كاميرا تظهر لحظة وقوع الحادث، وعملية إطلاق ضابط شرطة النار على رايت عقب توقيفه لانتهاكه قواعد المرور، اندلعت الاحتجاجات المناهضة للقوة المفرطة التي تستخدم من قبل رجال الشرطة ضد الأمريكين من أصول إفريقية بصفة خاصة. ووقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، مما أجبر رجال الشرطة على إطلاق الرصاص المطاطي.