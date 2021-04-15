روحاني: نرفض "المخاوف" الأوروبية وقادرون على تخصيب اليورانيوم حتى 90 في المئة

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني الخميس أن "المخاوف" التي أعربت عنها الأربعاء برلين ولندن وباريس بشأن القرار الذي أعلنته طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة لا أساس لها.

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني "تم التعبير عن مخاوف في أوروبا والولايات المتحدة من أننا في إيران بدأنا التخصيب بنسبة 60 بالمئة ما يعني أن نكون قادرين على الوصول إلى 90 بالمئة (عتبة الاستخدام العسكري) دفعة واحدة (...) لكن هذا خطأ".

وأضاف روحاني " كان في الماضي بإمكاننا تخصيب اليورانيوم حتى بنسبة 60٪ ويمكننا الان إن أردنا تخصيب اليورانيوم حتى 90٪. يمكننا تخصيب اليورانيوم حتى 90٪ اليوم. لكننا أعلنا منذ البداية وتمسكنا بما قلناه من أن أنشطتنا النووية سلمية بالكامل."

وأكد روحاني أن بلاده لا تسعى للحصول على القنبلة الذرية".