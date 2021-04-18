شاهد: عمال الترفيه في شوارع إيطاليا احتجاجا على إجراءات الإغلاق

تظاهر أكثر من ألف عامل في مجال صناعة الترفية الإيطالية في العاصمة روما، احتجاجا على الإغلاق المفروض بسبب جائحة كوفيدـ19، مطالبين بإعادة فتح سريعة لقطاعهم المتضرر من الأزمة الصحية. المحتجون لم يعملوا طيلة 419 يوما بسبب القيود التي صاحبت الإغلاق، الذي أغلقت بسببه المسارح ومواقع الترفيه أيضا. وهذه هي المرة الثانية التي يحتج فيها العمال منذ أيام قليلة بعد احتجاجهم في ميلانو، حيث تظاهروا وهم يرتدون ملابسهم السوداء في إشارة إلى الحداد، وقد احترموا مسافات التباعد الاجتماعي، ثم قرعوا الحقائب المستعملة لنقل أغراضهم، لإحداث ضوضاء تلفت الانتباه إلى وضعهم الحرج، مطالبين بالعمل.