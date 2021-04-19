مسؤول أوروبي يقول إن دوري السوبر لكرة القدم يهدد القيم الأوروبية

انتقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية المكلف بالترويج لأسلوب الحياة الأوروبية الإثنين خطط 12 من أقوى الأندية الكروية في القارة لتشكيل دوري السوبر "الانشقاقي".

وقال اليوناني مارغاريتيس سكيناس الإثنين على تويتر تعليقاً على إعلان الأندية الـ12 "يجب أن ندافع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القِيَم ويقوم على التنوع والشمول".

وتابع "لا يوجد مجال لحصرها (المسابقة الجديدة) بالأندية المعدودة الثرية التي ترغب في قطع الروابط مع كل ما تمثله الاتحادات: الدوريات الوطنية، الصعود والهبوط ودعم كرة القدم الهواة على مستوى القاعدة".

ورأى أن "العالمية، الشمول والتنوع عناصر أساسية للرياضة الأوروبية وطريقة حياتنا الأوروبية".

ومع ذلك، لم يعلن سكيناس عن أي إجراء لمنع "الانشقاق" الحاصل الذي يعارضه تماماً الاتحادان الأوروبي والدولي للعبة، ولم يذكر أن هذه الخطوة تخالف أي قانون من قوانين الاتحاد الأوروبي.

وفجرت الأندية الأوروبية الـ12 مفاجأة مدوية ليل الأحد الإثنين باعلانها عن إطلاق ما يسمى بالدوري السوبر الأوروبي.

وستة من الأندية "المنشقة" هي من الدوري الإنجليزي أي من المملكة المتحدة التي غادرت الاتحاد الأوروبي بموجب "بريكست".

أما الأندية الستة الأخرى، فهي إيطالية وإسبانية بموجب ثلاثة من كل دولة، على أن يعلن لاحقاً عن انضمام ثلاثة أندية أخرى.

وتريد الأندية المعنية بالدوري السوبر الاستمرار في اللعب في بطولاتها الوطنية أيضاً، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وسلطات كرة القدم في الدول الثلاث هددت باستبعادها.

اليويفا يحذر

وكان الاتحاد الأوروبي (يويفا) واتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم قد أعلنت، الأحد، منع أي فريق يشارك في ما يسمى بـ"دوري السوبر الأوروبي" من المشاركة في كل المسابقات المحلية والقارية الأخرى.

وقال "يويفا" في بيان إن "الأندية المعنيّة ستمنع من اللعب في أي مسابقة أخرى على المستوى المحلي أو الأوروبي أو العالمي، وقد يحرم لاعبوها من فرصة تمثيل منتخباتهم الوطنية".