السفير الأمريكي لدى روسيا سيعود إلى الولايات المتحدة "هذا الأسبوع" لإجراء "مشاورات"

أعلنت السفارة الأمريكية في موسكو الثلاثاء أن السفير الأمريكي جون سوليفان سيعود الى الولايات المتحدة "هذا الأسبوع" لإجراء "مشاورات"، على خلفية توترات متزايدة بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة ريبيكا روس لوكالة فرانس برس نقلا عن السفير "أعتقد أنه من المهم التشاور مع زملائي الجدد في إدارة (جو) بايدن في واشنطن حول الوضع الحالي للعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وروسيا".

وكان الكرملين نصح الجمعة السفير بالعودة إلى بلاده.