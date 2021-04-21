فيديو: "ميني ماركت" في أحد متاحف لندن لتسليط الضوء على أهمية العمل الإبداعي

حول متحف لندن للديزاين بمساعدة الفنانة كامي والالا متجره المخصص لبيع الهدايا إلى متجر يبيع مواداً متنوعة قام فنانون مغمورون بإنتاجها، وذلك ضمن حملة توعوية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل الإبداعي...