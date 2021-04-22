"ديزني" تعرض أفلام "سوني" على محطاتها التلفزيونية ومنصاتها للبث التدفقي

أعلنت "ديزني" و"سوني" الأربعاء، عن صفقة تتيح لـ"ديزني" أن تعرض بواسطة البث التدفقي وعلى محطاتها التلفزيونية الأفلام السابقة والمستقبلية لـ"سوني بيكتشرز"، بما فيها تلك التي تندرج ضمن امتياز "مارفل".

وتنص شروط الاتفاق على إعطاء شركة "ديزني" الأميركية الحق في أن تبث في الولايات المتحدة أفلام "سوني بيكتشرز" التي ستُطرَح من سنة 2022 إلى 2026، مقابل مبلغ لم يُكشَف عنه.

كذلك يمكّن الاتفاق "ديزني" من أن تبث على شبكتها التي تضم منصات للبث التدفقي كـ"ديزني بلاس" و"هولو" وقنوات تلفزيونية كـ"إيه بي سي" و"ديزني تشانلز" و"إف إكس" و"ناشيونل جيوغرافيك" من لائحة أفلام "سوني بيكتشرز" الموجودة راهناً.

وأوضح بيان أن منصة "هولو" ستكون قادرة على البدء ببث "عدد كبير" من أفلام "سوني" في شهر حزيران/يونيو من السنة الحالية.

وتتضمن أعمال "سوني" السابقة عدداً من الأفلام التي حققت نجاحاً جماهيرياً، ومنها "جومانجي"، والأفلام السابقة واللاحقة التي تدور أحداثها في عوالم الأبطال الخارقين أو "مارفل"، على غرار "سبايدرمان".

ونقل بيان عن رئيس العمليات التجارية لعدد من قنوات شبكة "ديزني" تشاك سافتلر وصفه هذا الاتفاق بأنه "انتصار للجمهور الذي ستتاح له الفرصة للوصول إلى أفضل محتوى لاثنين من أكثر استوديوهات هوليوود إنتاجا".

وتسمح الصفقة لـ"ديزني" باستخدام الأفلام بعد عرضها في دور السينما، وإتاحتها للتأجير والبيع للأفراد، وتوفيرها على "نتفليكس" التي أبرمت أيضًا صفقة مع "سوني" أُعلِنَ عنها هذا الشهر.