شاهد: ردود فعل مشجعي كرة القدم بخصوص دوري السوبر

قوبل إعلان دوري السوبر الأوروبي برد فعل عنيف في جميع أوساط عالم كرة القدم. مشجعو الأندية المعنية كانوا غاضبين ومستائين.

نزاهة كرة القدم كما نعرفها يمكن أن تكون مهددة بآثار مدمرة محتملة في ظل المنافسة "المغلقة".