شاهد: ردود فعل مشجعي كرة القدم بخصوص دوري السوبر

قوبل إعلان دوري السوبر الأوروبي برد فعل عنيف في جميع أوساط عالم كرة القدم. مشجعو الأندية المعنية كانوا غاضبين ومستائين.
نزاهة كرة القدم كما نعرفها يمكن أن تكون مهددة بآثار مدمرة محتملة في ظل المنافسة "المغلقة".
قوبل إعلان دوري السوبر الأوروبي برد فعل عنيف في جميع أوساط عالم كرة القدم. مشجعو الأندية المعنية كانوا غاضبين ومستائين.
نزاهة كرة القدم كما نعرفها يمكن أن تكون مهددة بآثار مدمرة محتملة في ظل المنافسة "المغلقة".
No Comment المزيد من
شاهد: الشرطة البرازيلية تداهم حانة تجمع فيها أكثر من 100 شخص
شاهد: مطاعم ومتاحف الدنمارك تفتتح لفئة معينة من الناس.. تعرف عليها
فيديو: "ميني ماركت" في أحد متاحف لندن لتسليط الضوء على أهمية العمل الإبداعي
شاهد: منزل سياحي بني مقلوبا في رومانيا
شاهد: سويسرا تودع البرد والثلوج بإحراق "رجل الشتاء بوغ"
شاهد: العمال يفرون من نيودلهي بعد فرض السلطات إجراءات الإغلاق لمدة أسبوع
شاهد: فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات في جنوب إفريقيا
شاهد: بعد أيام من الهدوء.. تجدد المواجهات بين المتظاهرين ورجال الشرطة في بلفاست
شاهد: ضابط شرطة يلكم متظاهرا عدة مرات أثناء عملية توقيفه في لويزفيل بولاية كنتاكي
شاهد: المروحية "إنجينيويتي" تنفذ أول طلعة جوية من نوعها في أجواء الكوكب الأحمر
شاهد: إجلاء مئات الطلاب من حرم جامعة كيب تاون بعد اندلاع حريق ضخم
شاهد: جولة فريدة من نوعها داخل كهفي لاباز ولافينا في إسبانيا
شاهد: حافلة خاصة في استراليا لمساعدة من يعيشون في العراء على التمتع بليلة دافئة
مراسم وطنية لتكريم ذكرى ضحايا كورونا في ألمانيا
شاهد: الإسرائيليون يتحررون من الكمامات وعزوف عن التلقيح في مدينة فرنسية