شاهد: بثوب من القبلات الحمراء.. فنانة صينية تنشر الحب والوعي بمناسبة يوم الأرض

خرجت الفنانة الاستعراضية الصينية كونغ نينغ لتتجول في شوارع بكين، وهي ترتدي ثوبًا مصنوعًا من البالونات على شكل قبلات باللون الأحمر ووضعت على رأسها تاجا على شكل كوكب الأرض، للفت الانتباه حول المشاكل البيئية.

واعتبرت كونغ البالغة من العمر 64 عامًا، أن قطعتها الفنية التي حملت عنوان "تقبيل الأرض"، تعبر عن "حب جميع البشر للأرض". وجاءت هذه الخطوة في محاولة منها لزيادة الوعي العام حول السلام العالمي وكيفية حماية البيئة، بمناسبة يوم الأرض.