شاهد: لحظة مقتل مراهقة من أصول إفريقية برصاص الشرطة الأمريكية

نشرت الشرطة جزءا من تسجيل فيديو التقطته كاميرا المشاة التي كان يحملها شرطي، لحظة إطلاقه النار على المراهقة السوداء ماخيا بريانت في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي.

ويظهر في مقطع فيديو رجال الشرطة وهم يصلون إلى مكان شجار يضم حشد صغير من المتفرجين حيث قامت الضحية بمهاجمة مراهقة أخرى بواسطة ما يبدو أنه سكين ثم سُمع دوي عيارات نارية وتسقط الفتاة أرضاً. وألقى الشرطي بعد ذلك سكينا بعيدا عن المراهقة البالغة من العمر 16 عاماً.

وقال قائد شرطة المدينة مايكل وودز، أن الشرطيين استجابوا لمكالمة تلقتها خدمة طوارئ الثلاثاء حوالي الساعة 16,30 (08,30 ت غ)، من شخص قال إنه يخشى تعرضه للطعن.

واندلعت احتجاجات في المدينة بعد الحادث الذي يأتي وسط غضب متزايد إزاء وحشية الشرطة والعنصرية في الولايات المتحدة.

ووصف رئيس البلدية أندرو جينتر مقتل الفتاة بأنه "موقف مروع ومفجع" وتحدث عن "يوم مأساوي لمدينة كولومبوس" داعيا السكان إلى الصلاة من أجل أسرة الفتاة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن الشرطي الذي لم يُكشف اسمه "عمل لحماية فتاة أخرى من مجتمعنا". أكدت باولا براينت والدة الفتاة المقتولة لشبكة "سي بي إس" المحلية إن ابنتها كانت "محبة للغاية ومسالمة" و"دافعت عن السلام".