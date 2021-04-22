شاهد: وضع أكاليل من الزهور على ضريح لينين في موسكو في عيد ميلاده الـ 151

بمناسبة عيد ميلاده الـ 151، أقام الحزب الشيوعي الروسي الخميس، مراسم وضع الزهور على ضريح الزعيم السوفيتي فلاديمير لينين في الميدان الأحمر بموسكو.

وسار المئات من الأشخاص في الموكب الذي توجه نحو الضريح حاملين الزهور والصور الشخصية.

وبعد انتهاء المراسم، انتقد زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف، الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المناطق الروسية يوم الأربعاء المطالبة بالإفراج عن المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني.