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شاهد: ممرضة تحارب كورونا وتنقل اللقاح على دراجتها النارية إلى المناطق النائية في كولومبيا

تسافر ممرضة في كولومبيا إلى مختلف المناطق المعزولة على متن دراجتها النارية أو سيرًا على الأقدام لتطعيم الناس. ووصلت الممرضة أنسيلمو تونوبالا من شعب ميساك إلى محمية السكان الأصليين للتقديم اللقاح. وتواجه أنسيلمو تونوبالا مهمة صعبة لأن الكثيرين من السكان يشككون في فعالية اللقاح المضاد للفيروس التاجي وسط ضعف حملات التوعية.

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