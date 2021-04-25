في محمية جبل علي للحياة البرية في دبي حيث يتم تربية أسماك القرش كجزء من برنامج حماية البيئة والكائنات البحرية تم إطلاق عدد من أسماك القرش والشفنينيات في منزلهم الجديد. يهدف هذا البرنامج إلى الحفاظ على سلالات الكائنات البحرية من خلال تأمين تكاثرها في خزانات خاصة ثم إطلاقها في منطقة محمية بحرية محلية بين فبراير ومايو.