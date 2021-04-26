نظم أولياء التلاميذ في مقاطعة بوينس آيرس صفًا في الهواء الطلق لأطفالهم السبت احتجاجًا على قرار الحكومة تعليق الدراسة مرة أخرى لمواجهة الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بفيروس كورونا. ودعا أعضاء مجموعة رسائل تسمى "Chat de las Mamies- دردشة الأمهات" أولياء الأمور من بوينس آيرس الكبرى لإحضار أطفالهم إلى الفصل في بلازا دي مايو بالعاصمة تحت شعار "التعليم حق".
ووفقًا للمنظمين، تمكن الأولياء المتظاهرون من جمع 28500 توقيع يدعم رسالة مفتوحة إلى المحكمة العليا تدعو إلى تعليق المرسوم الرئاسي بشأن التعليم الشخصي. وأدى قرار الرئيس ألبرتو فرنانديز بإغلاق المدارس في بوينس آيرس والمناطق المحيطة بها إلى تفاقم التوتر الاجتماعي في البلاد.
وتسجل الأرجنتين بانتظام أكثر من 20000 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا خلال شهر نيسان-أبريل.
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