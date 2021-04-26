حضر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الأحد إلى مذبح الوطن في روما للاحتفال بالذكرى الـ 76 للتحرر من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. وكما تجري العادة وضع ماتاريلا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وللعام الثاني على التوالي، يتم الاحتفال بيوم التحرير في إيطاليا وسط قيود كوفيد-19 حيث قررت السلطات الإيطالية رفع الحظر على المسيرات قبل الاحتفال.