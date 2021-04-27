الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكوفيد-19

قالت الوكالة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، الثلاثاء، إن البلاد سجلت الإثنين 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المقاطعات، مضيفة أن مصدر تلك الإصابات "أجنبي".

ولم تسجل الوكالة الوطنية أية إصابات أخرى أو وفيات مرتبطة بالفيروس، وقالت إن 6 مصابين خرجوا من المستشفى أمس، الإثنين، بعد شفائهم بشكل كامل، فيما أنهى 905 أشخاص فترة خضوعهم للمراقبة الطبية، حيث اشتبه بأنهم احتكوا بمصابين بالوباء.

وكانت الصين سجلت 13 جديدة إصابة الأحد الفائت.

وتقول الصين إن عدد الإصابات لديها بلغ 90.610 إصابات، العدد الذي تشكك به جهات كثيرة، كما تشير السلطات إلى أنها سجلت 4.636 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس أواخر 2019.

وأعلنت الصين الأحد الفائت أنها وزّعت نحو 225 مليون جرعة من اللقاحات ضدّ كوفيد-19.