أكثر من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 وزعت حول العالم.. أين وكيف؟

تجاوز عدد جرعات اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تمّ إعطاؤها حول العالم عتبة المليار جرعة، بحسب مصادر أميركية عدة منها موقع أكسيوس ووكالة بلومبرغ.

كيف وأين تتوزع النسب؟

تشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على 29 بالمئة من العدد الإجمالي (أي نحو 290 مليون جرعة)، والاتحاد الأوروبي 13 بالمئة (أي 130 مليون جرعة)، والمملكة المتحدة 5 بالمئة (50 مليون جرعة). أما الصين فقد حصلت على 22 بالمئة (220 مليون جرعة)، و14 بالمئة (140 مليون جرعة) في الهند. ولم تحصل إفريقيا إلا على 1.6 بالمئة (16 مليون جرعة) فقط من عدد الجرعات الإجمالي.

سبب التأخير

تشير المصادر إلى أن أحد أهم أسباب تأخر الدول الفقيرة في الحصول على لقاحات أكثر هي الصعوبات التي تواجهها آلية كوفاكس الأممية والتي تضمن حصول كل الدول، وخصوصاً الفقيرة منها على اللقاحات.