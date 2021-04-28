شاهد: عشرات المعجبين يتظاهرون أمام محكمة لوس أنجلوس ويرفعون شعار "حرروا بريتني"

تظاهر العشرات من معجبي نجمة البوب بريتني سبيرز أمام محكمة لوس أنجلس رافعين شعار "حرروا بريتني". الشعار تداوله عشاق المطربة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بنظام الوصاية الذي تخضع له المطربة منذ حوالي 12 عاما بسبب وضعها النفسي.

وكانت بريتني سبيرز قد تقدّمت بطلب عبر وكيلها أمام المحكمة للاستماع إليها على أمل إعادة النظر في نصّ الحكم القضائي. وتخضع سبيرز التي تبلغ من العمر 39 عاما لبنود صارمة نصّ عليها اتفاق قضائي قررته محكمة في كاليفورنيا العام 2008 بعد تدهور كبير في لحالتها النفسية. وينص الاتفاق على أن القرارات التي تخص نجمة البوب يتخذها والدها جايمي سبيرز.