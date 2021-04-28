شاهد: عشرات المعجبين يتظاهرون أمام محكمة لوس أنجلوس ويرفعون شعار "حرروا بريتني"

تظاهر العشرات من معجبي نجمة البوب بريتني سبيرز أمام محكمة لوس أنجلس رافعين شعار "حرروا بريتني". الشعار تداوله عشاق المطربة أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بنظام الوصاية الذي تخضع له المطربة منذ حوالي 12 عاما بسبب وضعها النفسي.
وكانت بريتني سبيرز قد تقدّمت بطلب عبر وكيلها أمام المحكمة للاستماع إليها على أمل إعادة النظر في نصّ الحكم القضائي. وتخضع سبيرز التي تبلغ من العمر 39 عاما لبنود صارمة نصّ عليها اتفاق قضائي قررته محكمة في كاليفورنيا العام 2008 بعد تدهور كبير في لحالتها النفسية. وينص الاتفاق على أن القرارات التي تخص نجمة البوب يتخذها والدها جايمي سبيرز.
No Comment المزيد من
شاهد: هندي يتنكر في زي "كوفيد-19" لحث السكان على ارتداء الكمامات
شاهد: الأمير ويليام وزوجته يقودان جرارًا زراعيا خلال جولة في دورهام
فيديو: أسراب ضخمة من طيور الفلامنغو تحلّق فوق بحيرة طوز التركية
شاهد: الأوكرانيون يحيون الذكرى الـ35 لأسوأ كارثة نووية شهدها العالم
فيديو: في ذكرى القصف النازي لغرنيكا.. نسخة من الشوكولاتة للوحة بيكاسو الشهيرة
شاهد: الجيش الصومالي يسيطر على أجزاء من العاصمة مقديشو
شاهد: إنقاذ زرافات في جزيرة كينية مهددة بالغرق
شاهد: أولياء التلاميذ في بوينس آيرس ينظمون صفًا في الهواء الطلق احتجاجا على إغلاق المدارس
شاهد: إيطاليا تحتفل بذكرى التحرر من الاحتلال النازي
شاهد: حملة التطعيم ضد "كورونا" في قطر تتجاوز عتبة الـ1.4 مليون جرعة
شاهد: المسيحيون الأرثوذكس يحيون أحد الشعانين في القدس
شاهد: ممرضة تحارب كورونا وتنقل اللقاح على دراجتها النارية إلى المناطق النائية في كولومبيا
شاهد: إطلاق أسماك القرش في محمية خاصة بدبي
شاهد: الجائحة والفقر يجبران سكان بيرو على مغادرة منازلهم
شاهد: حملة عسكرية واسعة تستهدف عمليات تعدين الذهب غير المشروعة في كولومبيا