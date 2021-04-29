لم تمنع الأزمة الصحية المتفاقمة في الهند جراء وباء كوفيد-19، ولا الإصابة بشكل شخصي، عريساً هندياً من إقامة مراسم زفافه!
ارتدت العروس والعريس وبقية أفراد الأسرمعدات الوقاية الشخصية، كذلك فعل القس الذي قام بمراسم الزواج.
أقيم حفل الزفاف بعد الحصول على إذن من الحكومة، ووفقا لوالد العريس، فقد أصيب ابنه قبل أيام قليلة من الزفاف لكن دون أعراض.
No Comment المزيد من
شاهد: السكان الأصليون في كولومبيا يحطمون تمثال الفاتح الإسباني
شاهد: ولادة حيوان ليمور المهدد بالانقراض في حديقة للحيوانات في ألمانيا
شاهد: في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي.. "السياحة الحمراء" تزدهر في الصين
شاهد: عشرات المعجبين يتظاهرون أمام محكمة لوس أنجلوس ويرفعون شعار "حرروا بريتني"
شاهد: هندي يتنكر في زي "كوفيد-19" لحث السكان على ارتداء الكمامات
شاهد: الأمير ويليام وزوجته يقودان جرارًا زراعيا خلال جولة في دورهام
فيديو: أسراب ضخمة من طيور الفلامنغو تحلّق فوق بحيرة طوز التركية
شاهد: الأوكرانيون يحيون الذكرى الـ35 لأسوأ كارثة نووية شهدها العالم
فيديو: في ذكرى القصف النازي لغرنيكا.. نسخة من الشوكولاتة للوحة بيكاسو الشهيرة
شاهد: الجيش الصومالي يسيطر على أجزاء من العاصمة مقديشو
شاهد: إنقاذ زرافات في جزيرة كينية مهددة بالغرق
شاهد: أولياء التلاميذ في بوينس آيرس ينظمون صفًا في الهواء الطلق احتجاجا على إغلاق المدارس
شاهد: إيطاليا تحتفل بذكرى التحرر من الاحتلال النازي
شاهد: حملة التطعيم ضد "كورونا" في قطر تتجاوز عتبة الـ1.4 مليون جرعة
شاهد: المسيحيون الأرثوذكس يحيون أحد الشعانين في القدس