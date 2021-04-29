لم تمنع الأزمة الصحية المتفاقمة في الهند جراء وباء كوفيد-19، ولا الإصابة بشكل شخصي، عريساً هندياً من إقامة مراسم زفافه!

ارتدت العروس والعريس وبقية أفراد الأسرمعدات الوقاية الشخصية، كذلك فعل القس الذي قام بمراسم الزواج.

أقيم حفل الزفاف بعد الحصول على إذن من الحكومة، ووفقا لوالد العريس، فقد أصيب ابنه قبل أيام قليلة من الزفاف لكن دون أعراض.