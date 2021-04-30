شاهد: مع تفاقم أزمة كوفيد في الهند.. ظهور سوق سوداء للأكسجين

مع تجاوز الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 حاجز المئتي ألف وفاة، ومعاناة المستشفيات من نقص إمددات الأكسجين وأجهزة الإنعاش بدأت سوق سوداء للأكسجين بالظهور.

مع نفاد الاسطوانات في المستشفيات، طُلب من الشركات تسليم الإمدادات التي لديها للاستخدام الطبي في حالات الطوارئ.

وفي الوقت الذي تسعى فيه المستشفيات جاهدة للحصول على المزيد من الأكسجين والأسرة وأجهزة التنفس الصناعي وسيارات الإسعاف، ارتأت بعض العائلات الاعتماد على نفسها وحشد مواردها الخاصة في غياب نظام فعال.