إرجاء الرحلة الرابعة لمروحية "إنجينيويتي" فوق المريخ بسبب مشلكة تقنية

أرجئت الطلعة الرابعة لمروحية "إنجينيويتي" المصغّرة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" المقررة أصلا الخميس فوق المريخ، فيما عزت الوكالة ذلك إلى مشكلة تقنية وتعهدت المحاولة مرة جديدة في اليوم التالي.

قالت "ناسا" في بيان "المروحية آمنة وتعمل جيدا" مضيفة أن الطائرة فشلت في الانتقال إلى "وضعية الطيران".

ويخطط الفريق المسؤول عن المروحية لمحاولة جديدة الجمعة عند الساعة 10,46 (14,46 ت غ) مع توقع إرسال البيانات المتوقعة إلى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بعد حوالى ثلاث ساعات.

ويعتقد أن المشكلة التقنية هذه هي نفسها التي أخرت رحلة "إنجينيويتي" الأولى، وهي أول مركبة مزودة بمحرك تحلق فوق كوكب آخر. وكانت الرحلة مقررة في 11 نيسان أبريل إلا أنها نفذت في الـ 19 منه. وقالت ناسا "لن يمنع التأخير الذي حصل الرحلات المستقبلية".

وستنتهي مهمة هذه المروحية في غضون شهر من أجل السماح لـ"بيرسيفيرنس" التي حملت المروحية التي تزن 1,8 كيلوغرام إلى المريخ، بالعودة إلى مهمتها الرئيسية: البحث عن علامات حياة ميكروبية سابقة على المريخ.

ونجحت "إنجينيويتي" الأحد الماضي في التحليق لمرة ثالثة فوق المريخ، حيث تحركت أبعد وأسرع من أي وقت مضى وبلغت ذروة سرعتها حوالى 2 متر في الثانية.