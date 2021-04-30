شاهد: متحف أورسي على موعد مع أوركسترا باريس في حفل افتراضي في الأول من مايو- أيار

من متحف أورسي في العاصمة الفرنسية، باريس، من المقرر أن تطل فرقة أوركسترا باريس في الأول من مايو/أيار في حفل موسيقي تم تسجيله مسبقا.

الحفل الذي تم إحياؤه بغياب الجمهور بسبب فيروس كورونا الجديد والإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات للحد من استشراء الوباء وحالة الإغلاق الكلي، هو بمثابة خطوة يسعى من خلالها بابلو هيراس كاسادو، قائد الأوكسترا إلى نقل المتحف والموسيقى إلى المنزل في آن واحد.