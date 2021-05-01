توقيف رجل كان يخفي كاميرا وراديو تحت كمامته خلال امتحان مروري

أوقف رجل في السادسة والخمسين من العمر في إيطاليا لإخفائه نظاما للغش بالكاميرا والراديو تحت كمامته خلال خضوعه لامتحان بشأن قانون السير، على ما أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء الجمعة.

وقد اكتُشف أمر الرجل وهو غاني الجنسية، من جانب موظفة في وكالة السلامة المرورية الإيطالية في مدينة فيرونا شمال البلاد. كان الرجل يضع تحت كمامته نظاما معقدا للتواصل يتألف من موصلات وأدوات إلكترونية متصلة بأسلاك كهربائية، إضافة إلى كاميرا، وكلها متصلة ببطارية.

وأتاح هذا الأسلوب في الغش لشخص متواطئ مع الرجل الغاني الاطلاع على الأسئلة عبر خدمة للمراسلة ومدّه بالإجابات الصحيحة في وقت الامتحان.

وكُلفت الشرطة المحلية التحقيق في القضية.