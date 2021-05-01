بيع حذاء لليونيل ميسي بمبلغ 125 ألف جنيه إسترليني بمزاد خيري

بيع حذاء كرة قدم ارتداه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمبلغ 125 ألف جنيه إسترليني ليحقق رقما قياسياً عالمياً جديداً بحسب وصف دار مزادات كريستيز البريطانية.

وقالت كريستيز، التي أقامت المزاد، إن ثمن الحذاء سيُمنح لمساعدة مشروع مستشفى "فال هيبرون" في مدينة برشلونة.

#AuctionUpdate £125,000 in support of the Health Project of the Vall Hebron University Hospital in Barcelona gained through the sale of Lionel Messi's 644 goal record breaking adidas boots – setting a new world auction record. pic.twitter.com/pgajU4zeKJ — Christie's (@ChristiesInc) April 30, 2021

وارتدى ميسي الحذاء، الذي كان معروضاً في متحف الفن الوطني الكتالوني، خلال تسجيله هدفه الشخصي رقم 644 مع ناديه برشلونة ليكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف لصالح نادٍ واحد والمسجل سابقاً باسم الأسطورة البرازيلية بيليه مع نادي سانتوس.

والحذاء موقع من ميسي كما يحمل أسماء زوجته أنتونيلا روكوزو وأبنائهما الثلاثة تياغو وماتيو وسيرو وتواريخ ميلادهم.

وتم تصميم هذا الحذاء خصيصاً لتلك المباراة التي خاضها النجم الأرجنتيني أمام نادي بلد الوليد في ديسمبر – كانون الأول الماضي.