شاهد: فرار 21 سجيناً من سجن الهلال في العراق

قالت وسائل إعلام عراقية إن 21 سجيناً فروا اليوم الأحد من سجن الهلال في محافظة المثنى جنوب البلاد.

وأضافت أن قوات الأمن في المحافظة تمكنت من إلقاء القبض على 10 سجناء من بين الهاربين من السجن المخصص للمدانين في قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات.

وظهر مقطع فيديو يُوثق لحظة فرار السجناء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال محافظ المثنى أحمد منفي جودة في بيان صحفي إن "21 سجيناً ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة هربوا بعد الساعة الثالثة فجرا من سجن الهلال بعد أن تم الإعتداء على أحد حراس البوابة الرئيسية للسجن".

وقال جودة إنه "وجه بحجز القوة المسؤولة عن المركز وهم من قسم مكافحة المخدرات المرتبط اداريا بوزارة الداخلية ولا يرتبط بمديرية شرطة المحافظة، للتحقيق معهم في أسباب هروب السجناء وهل كان إهمالا أم كان متعمدا".

كذلك أعلن المحافظ عن رصد مكافأة مالية لمن يساعد السلطات على القبض على السجناء الهاربين.