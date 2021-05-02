تظاهر المئات من أفراد مجتمع ميانمار المقيم في تايوان وغيرهم من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في شوارع تايبيه الأحد للاحتفال باليوم العالمي لثورة الربيع في ميانمار. واندلعت احتجاجات مماثلة في جميع أنحاء ميانمار ودول أخرى في نفس اليوم، كجزء من حركة دولية تدعو إلى ميانمار حرة وديمقراطية في أعقاب الانقلاب العسكري في 1 فبراير- نسيان الماضي.

وضمت حركة اليوم العالمي لثورة الربيع في ميانمار، 41 مدينة في 18 دولة، وكانت تايبيه وطوكيو وسيول من أوائل المدن التي نظمت هذا الحدث العالمي.

وردد المتظاهرون هتافات باللغة البورمية خلال المسيرة في العاصمة التايوانية. ويعيش في تايوان حوالي 40 ألف مهاجر من ميانمار