وزير الخارجية الأمريكي: الصين أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة تلفزيونية بثّت الأحد أنّ الصين باتت في السنوات الأخيرة تتصرّف بطريقة "أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج".

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" ضمن برنامج "60 دقيقة" إنّ "ما رأيناه خلال السنوات الأخيرة هو أنّ الصين تتصرّف بطريقة أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية في الخارج. هذا واقع".

وأضاف أنّ الصين هي "الدولة الوحيدة في العالم التي لديها القدرات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية لتقويض أو تحدّي النظام القائم على قواعد نتمسّك بها بشدّة ومصمّمون على الدفاع عنها".

وتابع الوزير الأمريكي قائلاً "لكنّني أريد أن أكون واضحاً للغاية.. هدفنا ليس احتواء الصين أو كبحها أو تقييدها، بل هو الحفاظ على هذا النظام القائم على قواعد تشكّل الصين تحدّياً لها".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول خطاب له أمام الكونغرس الأربعاء أنّ إدارته "لا تسعى إلى الصراع مع الصين" ولكنّها في الوقت نفسه "على استعداد للدفاع عن المصالح الأمريكية في كلّ المجالات".

وتكرّرت التوتّرات بين القوّتين العظميين في السنوات الأخيرة. وتخوض القوات المسلّحة الصينية والأمريكية صراعاً على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبخاصة في بحر الصين الجنوبي وحول جزيرة تايوان.

وفي آذار/ مارس الفائت حرص بلينكن على لفت النظر إلى "الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ الأويغور وغالبيتهم مسلمون" في إقليم شينجيانغ الصيني.