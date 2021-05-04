مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات بعد انهيار جسر كان يمر عليه قطار مترو في المكسيك

انهار جسر قطار مترو معلّق في مكسيكو ليل الإثنين - الثلاثاء لحظة مرور قطار عليه، وفق مشاهد كاميرات مراقبة نشرتها وسائل إعلام مكسيكية.

وقالت السلطات إن 20 شخصاً على الأقل قتلوا بينما أصيب نحو 70 بجروح في الحادث الذي وقع قرب محطة أوليفوس على الخط 12 من المترو في جنوب العاصمة.

وذكر مسؤول في جهاز إدارة الأزمات وحماية المدنيين في العاصمة أن الحصلية "أولية"، مضيفاً أن الحادث وقع في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين.

وأظهرت مشاهد بثّتها القنوات المحلية عشرات رجال الإطفاء والمسعفين يعملون جاهدين خلال الليل لإنقاذ ركاب القطار من بين الركام والكابلات والقطع المعدنية الملتوية.