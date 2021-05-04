فيديو | فنان فرنسي يعيد تدوير النفايات البلاستيكية صانعاً منها منحوتات جميلة

يعمل الفنان الفرنسي، جان سكوديري، المقيم في تايوان، على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بعد جمعها من على شطآن البحر من ثم يقوم بتذويبها وتحويلها إلى منحوتات فنية مسلطاً بذلك الضوء على إحدى أكبر مشاكل التلوث العالمية...